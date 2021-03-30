В Росгвардии уточнили состояние раненного в перестрелке спецназовца

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Раненному в перестрелке в подмосковных Вешках сотруднику спецназа ничего не угрожает. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе областного управления Росгвардии.

Отмечается, что он доставлен в Центральную районную больницу города Лобни, где ему "оказана вся необходимая квалифицированная медицинская помощь". Жизни и здоровью сотрудника "ничего не угрожает", сказали в ведомстве.

В настоящее время раненого переводят в Главный военный клинический госпиталь Росгвардии, добавили там.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, операция по обезвреживанию жителя поселка Вешки, открывшего утром стрельбу по полицейским, завершена.

"Бойцы силовых ведомств, участвовавшие в операции, покинули место происшествия. Забаррикадировавшийся мужчина погиб", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время существует опасность детонации боеприпасов и взрывчатки, которые, возможно, еще находятся в горящем строении.

Ранее информированный источник "Интерфакса" сообщил о вероятной гибели 61-летнего мужчины, подозреваемого в незаконном хранении оружия и открывшего утром стрельбу по полицейским в подмосковном поселке Вешки. "Мужчина перестал отстреливаться и не подает признаков жизни", - сказал собеседник агентства.

При этом, по его словам, пожарные приступили к тушению его дома. "Огонь охватил практически всю площадь частного дома", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник сообщал, что правоохранители начали обстреливать из гранатомета дом подозреваемого, откуда, предположительно, хозяин особняка вел стрельбу по полицейским.

Утром 30 марта сотрудники ФСБ и МВД пришли в частный дом в поселке Вешки близ Мытищ для проверки поступившей информации о незаконном хранении оружия хозяином дома. В ответ 61-летний владелец дома, не пустив силови в дом, начал стрелять в их сторону из автоматического оружия, а также бросил две гранаты, сообщили ранее в МВД.

В итоге мужчину не удалось задержать. Он "заблокировался на этаже", отстреливался и, возможно, поджег склад с нелегальным оружием, сообщил ранее "Интерфаксу" информированный источник. В доме мужчина, предположительно, находился один.

Как сообщил агентству информированный источник, в спецоперации по задержанию стрелка в Мытищах, участвуют спецподразделения Росгвардии СОБР "Рысь", СОБР "Булат" и ОМОН "Зубр".

Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (статья 317 УК РФ).

В полиции не называют имени подозреваемого.

Между тем информированный источник агентства сообщил, что забаррикадировавшийся мужчина – Владимир Барданов, 1960 года рождения. По его словам, ранее Барданов владел несколькими частными охранными предприятиями.

Как сообщается в репортаже телеканала "Россия-1" (ВГТРК), арсенал, находящийся в доме Барданова, мог оказаться в распоряжении предпринимателя после ликвидации ЧОПов.