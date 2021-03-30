По дому забаррикадировавшегося мужчины в Подмосковье выстрелили из гранатомета

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов выстрелили из гранатомета по дому в подмосковном поселке Вешки, где забаррикадировался и ведет стрельбу по полицейским подозреваемый в незаконном хранении оружия, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Совершен выстрел из гранатомета в направлении огневой точки, откуда, предположительно, хозяин дома ведет стрельбу по правоохранителям", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в доме также раздалось несколько взрывов. "Возможно, сдетонировала часть гранат, принадлежащих хозяину дома", - сказал источник.

Ранее информированный источник сообщил, что ранение получил один из спецназовцев.

Во вторник утром сотрудники ФСБ и МВД приехали к частному дому в поселке Вешки близ Мытищ для проверки информации о незаконном хранении оружия. В ответ 61-летний владелец дома открыл стрельбу по силовикам и бросил в них две гранаты.

Позднее источник сообщил, что мужчина оказывает сотрудникам правоохранительных органов ожесточенное сопротивление. Стрелок, предположительно, поджег собственный склад с нелегальным оружием.

Уже возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ).