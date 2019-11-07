Ветераны обвинили Льва Шлосберга в оскорблении чувств верующих

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Президент Псковской региональной общественной организации "Союз ветеранов кавказских войн" Игорь Иванов попросил прокуратуру проверить депутата Псковского областного собрания от "Яблока" Льва Шлосберга. Иванов считает, что пост политика, размещенный 4 ноября в соцсетях, оскорбляет чувства верующих.

По мнению заявителя (текст жалобы есть у "Интерфакса"), высказывание Шлосберга подпадает под статью 148 УК (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих).

Также он считает, что пост "выражает в неприличной форме" оскорбления человеческого достоинства и общественной нравственности, явное неуважение к обществу, государству и органам госвласти. В соответствии с законом, вступившем в силу весной 2019 года, это административное нарушение, которое карается штрафом.

4 ноября Шлосберг опубликовал в фейсбуке, "ВКонтакте" и "Живом журнале" посты о Дне народного единства.