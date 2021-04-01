ННК Худайнатова увеличила долю в "РН-Сахалинморнефтегаз" с 9% до 49%

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - ООО "ННК-Ойл" бизнесмена Эдуарда Худайнатова увеличило долю в структуре "Роснефти" ООО "РН-Сахалинморнефтегаз" с 9% до 49%. По данным ЕГРЮЛ, с 31 марта доля "Роснефти" в "РН-Сахалинморнефтегаз" снизилась с 91% до 51%.

На этой неделе "ННК-Ойл" также увеличила долю в "РН-Северная нефть" с 9% до 49%, доля ООО "РН-Разведка и добыча" (структура "Роснефти") в "РН-Северная нефть" снизилась с 91% до 51%.

В декабре 2020 года "Роснефть" объявила, что ради оптимизации портфеля активов планирует заместить часть из них более качественными. В частности, "Роснефть" приняла решение о продаже на рыночных условиях части активов российским нефтяным и нефтеперерабатывающим компаниям, нуждающимся в дополнительной добыче и готовым вкладываться в повышение эффективности и рост нефтеотдачи на зрелых месторождениях, а также готовым взять на себя все социальные обязательства, сообщали "Интерфаксу" в компании. "Речь идет об активах, расположенных на юге России, Сахалине, Волго-Уральском регионе, Тимано-Печоре и Западной Сибири", - уточняли в "Роснефти".

В декабре прошлого года "ННК-Ойл" стало владельцем 9% ООО "РН-Северная нефть", 9% ООО "РН-Сахалинморнефтегаз" и 93,9% ПАО "Варьеганнефтегаз" - дочерних предприятий "Роснефти".

ООО "РН-Сахалинморнефтегаз" одно из старейших нефтедобывающих предприятий России, основано 10 августа 1928 года. Предприятие ведет свою деятельность на севере острова Сахалин. "Сахалинморнефтегаз" выполняет функции оператора по более чем 30 лицензиям на разработку нефтегазовых месторождений Сахалина. Общество добывало около 1,5 млн тонн нефти в год.

В июле текущего года после аварии на нефтепроводе Оха-Комсомольск-на-Амуре, соединявшем остров с материком, "Сахалинморнефтегаз" прекратил производство. "Роснефть" поясняла, что временное ограничение добычи нефти на Сахалине связано с обязательствами в рамках сделки ОПЕК+. В течение 1,5 лет отсутствия производства НК планировала создать новую логистическую инфраструктуру для поставок сахалинской нефти.

Одновременно с оптимизацией портфеля активов "Роснефть" наполняет ресурсную базу своего нового арктического проекта "Восток Ойл" на севере Красноярского края.

Так, накануне продажи доли в "РН-Северная нефть" "Роснефть" приобрела 100% "Таймырнефтегаза" - владельца Пайяхского месторождения с запасами более 1 млрд тонн нефти в Красноярском крае, которое ранее принадлежало Худайнатову. Пайяхское месторождение станет одним из основных активов "Восток Ойла", куда уже вошел Западно-Иркинский участок "Роснефти" с запасами нефти 0,5 млрд тонн. Как ожидается, "Восток Ойл" в рамках первой очереди обеспечит добычу, перевалку и транспортировку 50 млн тонн нефти, во второй - до 100 млн тонн. При этом "Роснефть" пообещала уже в 2024 году отгружать с "Восток Ойла" 30 млн тонн нефти по Северному морскому пути (СМП).