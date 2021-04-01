Кремль не стал комментировать сообщения о голодовке Навального

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у него нет никаких комментариев в связи с информацией об объявлении голодовки осужденным оппозиционером Алексеем Навальным.

Журналисты в четверг спросили Пескова, если ли какой-либо комментарий в связи с этой информацией, и тот ответил: "Нет, никакого комментария нет".

По его словам, ситуация с Навальным не является вопросом повестки дня главы государства, но он может обсудить эту тему с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой, если она затронет эту тему, сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли президент обсудить ситуацию с заключенным на встрече с Москальковой.

Его также спросили, зависит ли от уполномоченного по правам человека повестка встречи. "Безусловно. Это она приходит с докладом к президенту", - сказал пресс-секретарь.

В ответ на вопрос, отслеживают ли в Кремле ситуацию с уголовно-исполнительной системой страны и случаи неудовлетворительного отношения к отдельным заключенным, Песков сказал: "У нас есть правозащитные организации, система общественных организаций, которые занимаются мониторингом положения дел в учреждениях ФСИН. Они формулируют вопросы, пишут свои предложения в контакте с властями. Они, собственно, занимаются и проговором этих вопросов".

"Все частные случаи являются предметом рассмотрения ФСИН и соответствующих ее подразделений и никак не являются объектом для наших комментариев", - добавил Песков.

Накануне в инстаграме Навального появилась запись о том, что он объявляет голодовку в колонии во Владимирской области и требует допустить к нему врача. Свое требование он объяснил болью в спине и ноге и якобы отсутствием медицинской помощи.

На прошлой неделе адвокаты оппозиционера сообщили, что в колонии у него ухудшилось здоровье. При этом в региональном управлении ФСИН заявили, что состояние здоровья Навального оценивается как стабильное, удовлетворительное.

Навальный находится в колонии №2 УФСИН по Владимирской области под городом Покров, где он отбывает наказание по так называемому делу "Ив Роше". 2 февраля Симоновский суд Москвы по ходатайству управления ФСИН заменил Навальному условное наказание по "делу Ив Роше" на 3,5 года колонии общего режима.