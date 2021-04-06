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Песков не знает, получил ли Путин письмо генсека Amnesty International о Навальном

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что не знает, дошло ли до Владимира Путина письмо от генерального секретаря Amnesty International Аньес Калламар с требованиями освободить осужденного Алексея Навального.

"Я не располагаю информацией, поступала ли по каким-то каналам - по дипломатическим каналам или еще как-то - письмо. Я его не видел", - сказал Песков на брифинге.

Он отметил, что есть информация о том, что "заключенный помещен в лечебное учреждение этого СИЗО или не помещен".

"Это является исключительно прерогативой ФСИН. Необходимые мероприятия там проводятся. Естественно, о каких-либо особенных условиях для одного из осужденных речи идти не может. Существуют определенные правила, в том числе существуют правила по обращению с теми заключенные, которые заболели", - заявил Песков.

Он выразил уверенность, что если речь действительно идет о болезни осужденного, то на соответствующем уровне будет обеспечено его лечение.

Навальный, которому суд заменил условный срок по делу "Ив Роше" на реальный, с середины марта находится в покровской ИК-2. 24 марта его адвокаты впервые сообщили, что он стал жаловаться на ухудшение состояния здоровья, у него болит спина и ноги стали терять чувствительность, кроме того, в порядке контроля его будят ночью каждый чес. Затем поступили сообщения, что ему стало хуже и он просил "Диклофенак". 31 марта стало известно, что Навальный объявил голодовку в знак протеста, что к нему не пускают названных им гражданских врачей. Группа врачей подписала обращение с требованием обеспечить ему лечение.

2 апреля омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что направила директору ФСИН Александру Калашникову обращения адвокатов Алексея Навального и представителей гражданского общества об оказании ему медицинской помощи в колонии.

В управлении ФСИН по Владимирской области ранее заявили, что "по результатам обследования его состояние здоровья оценивается как стабильное, удовлетворительное".

Алексей Навальный Дмитрий Песков Владимир Путин ИК-2 Владимирская область Покров ФСИН Amnesty Intenational

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