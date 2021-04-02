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Бездомные собаки за месяц загрызли семь животных в красноярском нацпарке

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Стая бездомных собак загрызла марала в красноярском нацпарке "Столбы", за март это уже седьмая жертва безнадзорных животных, сообщает пресс-служба заповедника.

Убитую самку марала туристы нашли 2 апреля возле "Восточного" входа в "Столбы". Там тело животного пролежало около двух суток. За это время собаки успели объесть тушу наполовину.

Отмечается, что это седьмая жертва бродячих собак за март 2021 года.

"Стаи одичавших собак регулярно фиксируются фотоловушками в заповедной зоне. Особо охраняемой природной территории наносится колоссальный ущерб. Гибнут от собак косули, маралы, кабарга, мелкие млекопитающие, птицы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что только один фоторегистратор в марте этого года зафиксировал 13 стай бродячих собак на территории заповедника.

В дирекции парка отмечают, что по закону о гуманном обращении с животными не могут ничего сделать с бездомными собаками.

Однако в начале года руководство "Столбов" обратилось к краевому парламенту с просьбой вынести на рассмотрение вопрос о регулировании присутствия бродячих собак на особо охраняемых природных территориях. В частности, предлагается ограничить действие закона о гуманном обращении с животными на территории нацпарков, заповедников и резерватов. Кроме того, предлагается выделить в отдельную категорию "одичавших" собак, которые проживают за пределами населенных пунктов и по одиночке или в стаях охотятся на диких животных. По мнению специалистов парка, таких собак надо изымать из дикой природы.

Красноярский край

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