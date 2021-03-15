Двухлетнюю девочку госпитализировали после нападения собаки в Москве

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - На севере Москвы немецкая овчарка напала на двухлетнюю девочку, ребенок госпитализирован, сообщила "Интерфаксу" руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, инцидент произошел вечером 15 марта на лестничной клетке жилого дома на улице Новгородская. Предварительно установлено, что хозяин не смог удержать животное, на котором не было намордника, и собака напала на девочку, находившуюся в подъезде вместе с матерью.

Нефедова отметила, что по факту происшествия начата прокурорская проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка соблюдению законодательства об ответственном обращении с животными и ветеринарных правил.