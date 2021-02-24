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Бродячие собаки загрызли трех пятнистых оленей в "Лосином острове"

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Служба инспекторов национального парка "Лосиный остров" усилила охрану над редкими пятнистыми оленями из-за гибели нескольких животных после нападения бездомных собак, сообщает "Интерфаксу" пресс-служба парка.

Организовано круглосуточное дежурство на Лосиной биостанции, говорится в сообщении пресс-службы нацпарка в среду.

Отмечается, что с 22 по 24 февраля на территории нацпарка стая бездомных собак совершила два нападения на пятнистых оленей. Сильные морозы стали причиной повышенной агрессивности животных. В результате, три особи редких животных получили тяжелые ранения и скончались.

В нацпарке сообщают, что соседство особо охраняемой природной территории (ООПТ) с мегаполисом приводит к тому, что городские бродячие собаки проникают на заповедные территории и нападают на животных.

"Представители "Лосиного острова" уже обсуждали эту проблему с городскими властями подмосковных городских округов Щелково, Мытищи и Королев, граничащими с национальным парком в местах обитания пятнистых оленей. Полномочия по регулированию численности бездомных животных возложены законодательством на органы местного самоуправления", - поясняют в пресс-службе.

В свою очередь в пресс-службе Минприроды "Интерфаксу" сообщили, что администрации подмосковных городских округов совместно с региональным министерством сельского хозяйства и продовольствия прорабатывают вопрос о заключении договора на отлов бездомных собак с территории национального парка.

Ранее в телеграм-каналах сообщалось, что несколько пятнистых оленей были найдены убитыми в национальном парке "Лосиный остров".

Дальневосточный пятнистый олень относится к редким видам животных и занесен Красную книгу Международного союза охраны природы и в Красную книгу России.

Москва Лосиный остров

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