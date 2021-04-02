Глава департамента Минпромторга Серватинский арестован

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - В Москве Хамовнический суд арестовал до 1 июня главу департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга Павла Серватинского, сообщил пресс-секретарь суда Ираклий Сохадзе. Чиновнику предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК).

Минпромторг сообщил о задержании Серватинского 1 апреля.

Как выяснил "Коммерсантъ", чиновнику вменяют то, что он в 2018 году незаконно выделил ООО "Исток" из Кабардино-Балкарии 13,5 млн рублей в качестве бюджетной субсидии, а всего она должна была получить 50 млн рублей. Проверка показала, что гендиректор "Истока" Тембулат Касумов подал в Минпромторг поддельные документы о проведенных научно-исследовательских работах и скрыл долги по налогам.

По версии следствия, сотрудники департамента металлургии сообщили об этом своему начальнику, однако Серватинский "сознательно проигнорировал" эту информацию и распорядился перечислить деньги "Истоку".