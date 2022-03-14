Экс-директор департамента Минпромторга получил 4,5 года колонии за превышение полномочий

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы приговорил к 4 годам 6 месяцам колонии бывшего главу департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга РФ Павла Серватинского за превышение должностных полномочий при выделении субсидий, сообщает столичная прокуратура.

Суд также лишил Серватинского права занимать должность в государственных органах, связанные с осуществлением функции представители власти на срок 3 года.

Серватинский осужден за совершение преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, с причинением тяжких последствий).

"Установлено, что Серватинский являясь директором Департамента металлургии и материалов Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, в нарушение нормативно-правовых актов, будучи достоверно осведомленным о наличии оснований для отказа в выдаче субсидии, а также о ненадлежащем исполнении получателем выплат своих обязанностей, действуя с явным превышением своих должностных полномочий, осуществил оплату второй части субсидии и не принял мер к возврату ранее предоставленной первой части выплаченных бюджетных средств в качестве субсидий коммерческой организации ООО "ИСТОК",- сообщили в прокуратуре.

В апреле и сентябре 2018 года Минпромторгом России необоснованно перечислены коммерческой организации денежные средства на общую сумму более 31,7 млн рублей, которыми руководитель ООО "ИСТОК", уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, завладел мошенническим способом и распорядился по собственному усмотрению.

"Гражданский иск о возмещении ущерба, причиненного преступлением, удовлетворен в полном объеме на сумму более 31,7 млн рублей", - добавили в столичной прокуратуре.