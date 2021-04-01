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В Москве задержали главу департамента Минпромторга РФ

В Москве задержали главу департамента Минпромторга РФ
Павел Серватинский
Фото: Виталий Невар/ТАСС

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Глава департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга РФ Павел Серватинский задержан по уголовному делу о превышении полномочий, сообщает в четверг сайт министерства.

Его задержали сотрудники следственного управления по ЦАО ГСУ СК по Москве.

В ведомстве отметили, что "в настоящий момент проводятся следственные мероприятия", не уточнив других подробностей.

"Министерство всегда оказывает содействие следственным органам и предоставляет всю необходимую для установления истины информацию", - добавили в Минпромторге.

Минпромторг РФ

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