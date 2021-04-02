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"Ъ" узнал подробности дела против главы департамента Минпромторга

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Глава департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга РФ Павел Серватинский, задержанный по уголовному делу о превышении полномочий, незаконно выделил компании из Кабардино-Балкарии 13,5 млн рублей в качестве бюджетной субсидии, сообщает в пятницу "Коммерсантъ" со ссылкой на данные следствия.

Как пишет издание, по указанию Серватинского средства были выделены в 2018 году ООО "Исток", зарегистрированному в КБР. Следствие установило, что гендиректор этой организации Тембулат Касумов в период с 27 ноября 2017 года по 23 января 2019 года подал в Минпромторг пакет документов, которые свидетельствовали о том, что компания якобы провела научно-исследовательские и конструкторские работы.

Эти работы были связаны с "приоритетными направлениями промышленности, в рамках комплексных инвестиционных проектов". Затраты на подобную деятельность, согласно постановлению правительства, государство компенсирует, поясняет "Ъ".

Заявку "Истока" на выделение субсидии решено было удовлетворить, Серватинский подписал с Касумовым соответствующее соглашение. Компания в общей сложности должна была получить 50 млн рублей.

Однако когда сотрудники возглавляемого Серватинским департамента провели проверку "Истока", они выяснили, что компания предоставила в заявке поддельные документы, в частности, скрыла факт задолженности по налогам. Сотрудники департамента сообщили об этом своему начальнику, однако Серватинский, по версии следствия, "сознательно проигнорировал" эту информацию и распорядился перечислить деньги "Истоку".

В итоге компании из КБР был перечислен первый платеж в 13,5 млн рублей. Однако после возбуждения против чиновника Минпромторга уголовного дела ст. 286 УК РФ других перечислений "Исток" не получил, добавляет "Ъ".

О задержании Серватинского Минпромторг объявил накануне, 1 апреля. В ведомстве тогда заявили о проведении следственных действий по делу, не уточнив других подробностей.

"Министерство всегда оказывает содействие следственным органам и предоставляет всю необходимую для установления истины информацию", - добавили в Минпромторге.

Минпромторг РФ Павел Серватинский КБР

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