В России выявили еще 8 817 случаев заражения коронавирусом

Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 8 817 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

За минувшие сутки в РФ от коронавируса умерли 357 пациентов, 8 212 выписаны из больниц по выздоровлении.

В Москве зарегистрирован 1 901 новый случай COVID-19 за сутки, 56 человек скончались, 998 пациентов выздоровели.

Наименьший прирост зафиксирован за сутки в Тыве (два случая), в Магаданской области (один случай). Ни одного случая заражения коронавирусом за сутки не зафиксировано в Чукотском АО.

Еще 711 случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Санкт-Петербурге, 598 - в Московской области, 276 - в Нижегородской области, 241 - в Ростовской области, 203 - в Воронежской области, 200 - в Самарской области, 163 - в Иркутской области, 150 - в Саратовской области, 136 - в Свердловской области, 125 - в Челябинской области, 122 - в Красноярском крае, 113 - в Волгоградской области, 112 - в Пермском крае, 109 - в Краснодарском крае, 105 - в Башкирии, 100 - в Пензенской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 100.

С начала распространения COVID-19 в России зарегистрировано 4 млн 580 тыс. 894 случаев коронавирусной инфекции, 100 374 умерших и 4 млн 204 тыс. 081 выписанных.