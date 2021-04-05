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Суд оставил под арестом бывшего схиигумена Сергия

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отклонил жалобу защиты бывшего духовника Среднеуральского женского монастыря Сергия (Романова) о продлении ему ареста до конца мая. Об этом сообщил его адвокат Павел Бабиков.

Таким образом суд оставил в силе решение Басманного суда от 25 февраля, который продлил бывшему схимонаху срок содержания под стражей до 28 мая.

Весной 2020 года стало известно о конфликте схиигумена Сергия с Екатеринбургской епархией: он отказывался признать пандемию коронавируса, призывал не подчиняться противоэпидемическим требованиям и проклинал тех, кто закрывает церкви. Ему сначала запретили проповедовать, затем его запретили в служении. Летом 2020 года он был низвержен из сана, за нарушение священнической присяги, монашеских обетов, ряда апостольских правил и церковных канонов, а в сентябре - отлучен от церкви.

С середины июня до задержания в конце декабря он находился в Среднеуральском монастыре со своими сторонниками.

Его задержали на территории обители, перевезли в Москву и арестовали по обвинению по ч.3 ст.110.1 (склонение к самоубийству), ч.3 ст.148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и ст.330 УК (самоуправство).

Сергий Романов Павел Бабиков Мосгорсуд Басманный суд Среднеуральский монастырь

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