Часть людей вывезли из Среднеуральского монастыря

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Часть людей уже покинула территорию Среднеуральского женского монастыря (Свердловская область), сообщил "Интерфаксу" адвокат бывшего духовника обители Сергия (Романова) Павел Бабиков.

"Люди все равно есть, я не могу сказать, сколько человек. Еще не всех вывезли (автобусами - ИФ)", - сказал он.

Адвокат также уточнил, что, по его сведениям, в зданиях на территории монастыря уже не осталось людей.

"На территорию зашла служба безопасности епархии, опечатывают они помещения", - добавил он.

Ранее сообщалось, суд в Верхней Пышме вынес решение о запрете проживания граждан на территории Среднеуральского монастыря в связи с различными нарушениями, приставы контролируют исполнение решения суда в обители.

Позже стало известно, что людей из обители готовы временно разместить на базе отдыха "Остров сокровищ" в Екатеринбурге и обеспечить питанием.

Экс-схимонах Сергий, лишенный сана летом 2020 года за нарушение священнической присяги, монашеских обетов, ряда апостольских правил и церковных канонов, был отлучен от церкви 10 сентября. Он отказывался покидать Среднеуральский женский монастырь, однако был задержан в конце декабря 2020 года.

29 декабря 2020 года Басманный суд Москвы санкционировал арест экс-схиигумена Сергия. Ему предъявлено обвинение по ч.3 ст.110.1 (склонение к самоубийству), ч.3 ст.148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и ст.330 УК РФ (самоуправство).

25 февраля Басманный суд Москвы продлил содержание под стражей Сергия еще на три месяца - до 28 мая.