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В Среднеуральский монастырь снова приехала полиция

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Представители нескольких ведомств, в том числе полиции, прибыли в четверг с проверкой в женский Среднеуральский монастырь, сообщил "Интерфаксу" Павел Бабиков - адвокат бывшего духовника обители экс-схиигумена Сергия (Романова).

"Природоохранная прокуратура смотрит, откуда берутся дрова на территории монастыря, не пилят ли лес там, проверяют накладные. Также еще полиция, в том числе отдел по борьбе с экстремизмом, там находится, и Минприроды (Свердловской области - ИФ)", - сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что, по имеющимся у него предварительным данным, в обители сегодня будут проверять и кладбище.

В пресс-службе облпрокуратуры агентству заявили, что у них нет информации о прибытии в обитель сотрудников природоохранной прокуратуры для проведения проверки.

Руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых воздержался от комментариев до окончания мероприятий.

Официальным комментарием регионального Минприроды агентство на данный момент не располагает.

Как сообщалось, 18 марта в Среднеуральский женский монастырь приезжали сотрудники полиции, они проверяли документы монахинь и других проживающих там граждан. По информации адвокатов, в отдел полиции было доставлено примерно 20 человек, в отношении 15 из них были составлены административные протоколы за отсутствие регистрации.

В конце февраля - начале марта на территории монастыря и в скитах в Алапаевском районе Свердловской области, по данным источников "Интерфакса", сотрудники правоохранительных органов разыскивали келейника Сергия Силуана по делу о тройном убийстве, совершенном много лет назад.

Бывший схимонах Сергий, лишенный сана летом 2020 года за нарушение священнической присяги, монашеских обетов, ряда апостольских правил и церковных канонов, был отлучен от церкви 10 сентября. Он отказывался покидать Среднеуральский женский монастырь, однако был задержан в конце декабря 2020 года, а затем арестован по решению Басманного суда Москвы.

Ему предъявлено обвинение по ч.3 ст.110.1 (склонение к самоубийству), ч.3 ст.148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и ст.330 (самоуправство) УК РФ. Позже его арест был продлен до 28 мая.

Среднеуральский монастырь

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