ВЦИОМ узнал, что 87% россиян не поддержат протесты против ужесточений в интернете

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - В России 87% населения не будут участвовать в акциях протеста против ужесточения контроля в интернете, если такие будут намечаться в их населенном пункте. Еще 11% допустили, что выйдут на такую акцию, показал опрос ВЦИОМа, проведенный 7 марта по телефону по взвешенной выборке из 1600 человек.

В 2014 году о готовности участвовать в таких протестах заявили только 8% опрошенных, и тоже 87% ответили, что не выйдут по этому поводу на улицу.

74% респондентов считают, что подобные акции в их городе сейчас маловероятны. В 2014 году так считали 84%.

С тем, что регулирование интернета ущемляет личную свободу пользователя, согласны 30% опрошенных (38% в 2014 году) и не согласны 65% (55% семь лет назад).

Только 11% россиян выступают за полную свободу распространения информации в интернете. 26% считают, что всю информацию в сети нужно цензурировать (46% в 2014 году), 60% сказали, что это зависит от типа информации (37% в 2014 году).

С тем, что бороться с распространением информации в интернете бессмысленно, поскольку сеть - неконтролируемое пространство, согласны 14% опрошенных (10% в 2014 году). Еще 78% респондентов считают, что вредную информацию нужно ограничивать, чтобы снижать угрозы для населения (87% в предыдущем опросе).

Госполитику по борьбе с опасной информацией в интернете считают эффективной 19%, неэффективной - 32% (52% в 2012 году). 44% затруднились оценить усилия государства в этой сфере (29%).

По 91% россиян считают, что в интернете нужно ограничивать информацию об оружии, взрывчатых веществах и их производстве, а также призывы к вступлению в радикальные, экстремистские группировки. Призывы вступать в религиозные секты хотят ограничивать 89% опрошенных, информацию о самоубийствах - 88%. Борьбу с порнографией одобряют 84%, с матом - 74%, с финансовыми пирамидами - 73%.

Комментируя результаты опроса, директор ВЦИОМа по работе с органами госвласти Кирилл Родин, заявил, что запрос на регулирование в интернете остается высоким, но сейчас людей больше интересуют инструменты, "которые могли бы удовлетворительно, прозрачно и открыто исполнять селективную функцию".