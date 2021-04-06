Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:08Заразились
на 06.04В России 4 597 868+8 328В мире 131 813 449+491 886

ВЦИОМ узнал, что 87% россиян не поддержат протесты против ужесточений в интернете

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - В России 87% населения не будут участвовать в акциях протеста против ужесточения контроля в интернете, если такие будут намечаться в их населенном пункте. Еще 11% допустили, что выйдут на такую акцию, показал опрос ВЦИОМа, проведенный 7 марта по телефону по взвешенной выборке из 1600 человек.

Попытка блокировки Telegram

В 2014 году о готовности участвовать в таких протестах заявили только 8% опрошенных, и тоже 87% ответили, что не выйдут по этому поводу на улицу.

74% респондентов считают, что подобные акции в их городе сейчас маловероятны. В 2014 году так считали 84%.

С тем, что регулирование интернета ущемляет личную свободу пользователя, согласны 30% опрошенных (38% в 2014 году) и не согласны 65% (55% семь лет назад).

Только 11% россиян выступают за полную свободу распространения информации в интернете. 26% считают, что всю информацию в сети нужно цензурировать (46% в 2014 году), 60% сказали, что это зависит от типа информации (37% в 2014 году).

С тем, что бороться с распространением информации в интернете бессмысленно, поскольку сеть - неконтролируемое пространство, согласны 14% опрошенных (10% в 2014 году). Еще 78% респондентов считают, что вредную информацию нужно ограничивать, чтобы снижать угрозы для населения (87% в предыдущем опросе).

Госполитику по борьбе с опасной информацией в интернете считают эффективной 19%, неэффективной - 32% (52% в 2012 году). 44% затруднились оценить усилия государства в этой сфере (29%).

По 91% россиян считают, что в интернете нужно ограничивать информацию об оружии, взрывчатых веществах и их производстве, а также призывы к вступлению в радикальные, экстремистские группировки. Призывы вступать в религиозные секты хотят ограничивать 89% опрошенных, информацию о самоубийствах - 88%. Борьбу с порнографией одобряют 84%, с матом - 74%, с финансовыми пирамидами - 73%.

Комментируя результаты опроса, директор ВЦИОМа по работе с органами госвласти Кирилл Родин, заявил, что запрос на регулирование в интернете остается высоким, но сейчас людей больше интересуют инструменты, "которые могли бы удовлетворительно, прозрачно и открыто исполнять селективную функцию".

Митинг против блокировки Telegram

18
Либертарианская партия России провела согласованный с мэрией митинг против запрета мессенджера Telegram, против Роскомнадзора и цензурыМитинг против блокировки Telegram, против Роскомнадзора и цензуры13 апреля Таганский суд Москвы принял решение о блокировке мессенджера Telegram на территории России. 16 апреля Роскомнадзор направил операторам связи указание об ограничении доступа к Telegram. 17 апреля адвокаты Telegram сообщили, что обжаловали немедленную блокировку мессенджера. Несмотря на все усилия заблокировать мессенджер, Telegram пока остаётся работоспособным.Тысячи людей пришли на проспект Сахарова чтобы выразить свое недовольство действиями РоскомнадзораМитинг против блокировки Telegram, против Роскомнадзора и цензурыС начала недели Роскомнадзор заблокировал 18 млн IP-адресов компаний, в том числе Amazon, Google и Microsoft, которые мессенджер использовал для обхода блокировок. В связи с этим несколько десятков сторонних ресурсов, находящихся на данных адресах, также пострадали от действий российского надзорного органа.Полиция сообщила о 7,5 тыс. участниках митинга в поддержку TelegramВ то же время, по информации "Белого счетчика" - волонтерской организации, ведущих подсчет людей на митингах и шествиях в Москве, - на проспект Академика Сахарова сегодня пришли 12,3 тыс. человекПространство между рамками металлоискателей, расположенными в начале проспекта, и сценой, установленной на пересечении с Садовым кольцом, было полностью заполнено людьмиУчастники акции призывали ограничить влияние государства на интернет, отменить статьи Уголовного кодекса РФ, по которым граждан преследуют за сообщения в социальных сетяхМитинг против блокировки Telegram, против Роскомнадзора и цензурыТак же участники акции потребовали прекратить блокировку Telegram до 5 мая, отправить главу Роскомнадзора Александра Жарова в отставку и ликвидировать ведомствоВладелец Telegram Павел Дуров выразил восхищение теми людьми, которые вышли в понедельник на митинг против блокировки мессенджера"Тысячи молодых и прогрессивных людей в данный момент выступают в защиту свободы интернета в Москве. Тысячи еще продолжают подходить. Это беспрецедентно. Я горжусь тем, что родился в одной стране с этими людьми. Ваша энергия меняет мир", - написал Дуров в своем аккаунте в соцсети "ВКонтакте".Открыл мероприятие председатель Либертарианской партии Сергей Бойко, также на акции выступили представители Пиратской партии, Общества защиты свободного интернета, представители IT-отрасли,Митинг против блокировки Telegram, против Роскомнадзора и цензурыТак же на митинге выступил оппозиционер Алексей Навальный. По настоятельной просьбе сотрудников полиции Алексей Навальный не стал призывать собравшихся на митинг пятого мая и покинул мероприятие самостоятельно, без помощи полиции.Митинг завершился массовым запуском бумажных самолетиков (символов мессенджера). По его итогам была принята резолюция с заявлением о недопустимости блокировки Telegram. "Наши права на тайну переписки, свободу слова и совести гарантированы Конституцией и не могут быть ограничены ни по закону, ни по совести", - говорится в документе.
Либертарианская партия России провела согласованный с мэрией митинг против запрета мессенджера Telegram, против Роскомнадзора и цензуры
ВЦИОМ Кирилл Родин

Новости по теме

Новости

TikTok оштрафовали на 2,6 млн руб. за неудаление запрещенного контента

Строитель первого в России частного космодрома готов самоликвидироваться

Суд в Волгограде отменил УДО фигуранта "московского дела" Лесных

Россиянин получил 18 лет колонии за попытку убить двух белорусских милиционеров

Россиянин получил 18 лет колонии за попытку убить двух белорусских милиционеров

Fix Price запустил доставку заказов через "Сбермаркет" в Москве

Fix Price запустил доставку заказов через "Сбермаркет" в Москве
Пандемия коронавируса

В России за сутки зарегистрировано 8,3 тыс. новых случаев COVID-19

В России за сутки зарегистрировано 8,3 тыс. новых случаев COVID-19

Столицей Ленинградской области стала Гатчина

Столицей Ленинградской области стала Гатчина

Два грузовика провалились под лед на Байкале

В Сочинский национальный парк будут пускать только по спецпропускам

Крупнейшие банки исчерпали лимиты на сельскую ипотеку

Крупнейшие банки исчерпали лимиты на сельскую ипотеку
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');