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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 01:49Заразились
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Президент ФРГ призвал граждан настроиться на жесткие антиковидные меры

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выступил с пасхальным обращением к согражданам и призвал их настроиться на жесткие ограничения в связи с пандемией коронавируса.

"Теперь мы находимся в середине третьей волны (ИФ - пандемии коронавируса). И теперь нужно приложить силы со всех сторон, чтобы ее переломить. Ближайшие недели потребуют дальнейших тяжелых ограничений, вы знаете это так же хорошо, как и я", - сказал он.

По словам Штайнмайера, для подавления пандемии уже было много сделано, но были допущены и ошибки - например, "при тестировании, вакцинации, в том, что касается цифровых решений".

Накануне стало известно, что власти Берлина вводят дополнительные региональные ограничения на социальные контакты из-за коронавируса: с пятницы на улице с 21:00 до 5:00 смогут вместе находиться не более двух человек.

С 6 апреля частные встречи дома можно будет проводить в составе максимум двух семей, с 21:00 до 5:00 любые визиты будут запрещены.

С 31 марта в продуктовые магазины и магазины бытовых товаров стали пускать только в респираторах FFP2. Для покупки одежды необходимо предоставить отрицательный тест на коронавирус.

Ужесточение ограничительных мер связано с ускорившимся распространением коронавируса. Сейчас на 100 тыс. человек в неделю выявляют более 100 новых случаев заражения.

Хроника коронавируса. Апрель.

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Вакцинация населения против COVID-19 на стадионе имени Паскуаля Герреро в городе Кали, Колумбия
Хроника 09 января 2020 года – 03 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Германия Франк-Вальтер Штайнмайер

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