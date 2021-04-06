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Мосгорсуд оставил под арестом бизнесмена Шпигеля

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным заключение под стражу главы группы компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, обвиняемого в даче взяток бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда во вторник.

"Постановление Басманного суда Москвы от 23 марта 2021 года оставить без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - огласила решение судья.

Ранее во вторник Мосгорсуд признал законным арест Белозерцева и жены Шпигеля - Евгении. Таким образом, бывший губернатор и супруги Шпигели останутся под стражей до конца мая.

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По версии следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его жены и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму более 31 млн рублей.

За эти взятки Шпигель ожидал, что возглавляемая им группа "Биотэк" получит конкурентные преимущества при заключении госконтрактов, связанных с оказанием услуг по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарств и медизделий, закупаемых для учреждений здравоохранения Пензенской области, считают в СК.

По делу также проходят Геннадий Марков и Федор Федотов. Ни один из фигурантов дела вины не признает. Все шестеро арестованы.

Президент Владимир Путин отправил Белозерцева в отставку в связи с утратой доверия 23 марта.

Хроника 21 марта – 06 апреля 2021 годаДело пензенского губернатора Белозерцева
Борис Шпигель Биотэк Иван Белозерцев Пензенская область

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