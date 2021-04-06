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Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-губернатора Белозерцева

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным решение Басманного суда, который 22 марта арестовал уже бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, обвиняемого в коррупции, передает корреспондент "Интерфакса".

Дело пензенского губернатора Белозерцева

"Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - огласил решение судья Анатолий Королев.

Следователь на этом заседании сообщил, что при обыскх дома у экс-губернатора нашли "предметы, непосредственно относящиеся к получению им взятки", а также незарегистрированное боевое оружие и патроны к нему.

Скоро суд рассмотрит аналогичные апелляции других фигурантов дела - бизнесмена Бориса Шпигеля и его жены Евгении.

По версии следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его жены директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму более 31 млн рублей.

За эти взятки Шпигель ожидал, что возглавляемая им группа "Биотэк" получит конкурентные преимущества при заключении госконтрактов, связанных с оказанием услуг по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарств и медизделий, закупаемых за счет бюджета на нужды учреждений здравоохранения Пензенской области, считают в СК.

По делу также проходят Геннадий Марков и Федор Федотов. Ни один из фигурантов дела вины не признает. Все шестеро арестованы.

Президент Владимир Путин отправил Белозерцева в отставку "в связи с утратой доверия" 23 марта.

Хроника 21 марта – 06 апреля 2021 годаДело пензенского губернатора Белозерцева
Иван Белозерцев Басманный суд Пензенская область Борис Шпигель Евгения Шпигель Мосгорсуд

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