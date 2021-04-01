Переведенный в тюремную больницу Шпигель снова пожаловался на ухудшение

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - В больнице при СИЗО "Матросская тишина" врачи оценили состояние арестованного предпринимателя Бориса Шпигеля как стабильное, но сам он пожаловался на ухудшение состояния, сообщила "Интерфаксу" член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ольга Дружинина.

"Мы посетили Шпигеля в больнице при "Матросской тишине". Его состояние оценили как стабильное, но с его слов, ему хуже. Он не может ходить, ему нужна инвалидная коляска, жалуется на сердце, головокружение, спину и позвоночник", - сказала она.

По ее словам, имеющиеся в больнице коляски Шпигелю не подходят.

Бизнесмена поместили в четырехместной палате, с ним находится еще один человек. "Он сказал, что ему нравится здесь больше, чем там, где он содержался ранее, очень доволен своим соседом, который ему помогает", - сказала Дружинина.

31 марта она сказала, что Шпигелю стало хуже, когда к нему пришли члены ОНК, и было принято решение перевести его из изолятора в больницу при "Матросской тишине". По ее словам, бизнесмен жаловался, что не может спать, так как в положении лежа испытывает сильные головокружения.

Источник "Интерфакса" ранее сообщал, что бизнесмен страдает от сердечной недостаточности.

Шпигеля и его жену задержали по делу теперь уже бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерова о коррупции. 22 марта Шпигеля увезли в больницу из Басманного суда. 23 марта суд, вопреки просьбам адвокатов, арестовал его. 29 марта бизнесмен все еще оставался в ИВС на Петровке.

Он говорил члену ОНК Москвы Марине Литвинович, что у него набор хронических заболеваний, требующих наблюдения и процедур, а также только что выявленная опухоль в животе. Он высказал уверенность, что в СИЗО он умрет.

Шпигелю вменяют передачу взяток Белозерцеву в обмен на преференции его группе компаний "Биотэк" на конкурсах по госконтрактам. Никто из фигурантов дела свою вину не признает.