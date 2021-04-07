COVID-сертификаты на "Госуслугах" можно будет привязать к загранпаспорту

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Сертификат о вакцинации от коронавируса, формируемый на портале госуслуг, в котором пока содержатся данные российского паспорта, будет привязан к заграничному паспорту после завершения тестирования и внесения пользователем соответствующих данных. Об этом заявил в среду журналистам замглавы Минцифры Олег Качанов.

Ранее сообщалось, что из-за того, что в переведенном на английский язык сертификате указаны данные российского паспорта, его нельзя будет использовать для поездок за рубеж.

"Сертификат вакцинированного в формате QR-кода будет сформирован с указанием сведений загранпаспорта в том случае, если данные заграничного паспорта указаны пользователем в личном кабинете на портале госуслуг",- сказал Качанов.

Также, по его словам, нужно учитывать, что правила международного регулирования и требования в отношении вакцинации еще формируются с тем, чтобы россияне могли использовать сертификаты с портала госуслуг для поездок за границу.

"В период тестирования нового сервиса в сертификате использовались данные российского паспорта. После завершения тестирования при указании пользователем в профиле на портале данных заграничного паспорта сертификаты автоматически будут обновлены",- отметил замглавы Минцифры.

В настоящее время сертификат о вакцинации переводится на английский автоматически, транслитерация на портале согласована с Минздравом РФ и будет осуществляться в соответствии с правилами перевода МВД России, применяемыми при выпуске заграничного паспорта гражданина РФ, уточнил Качанов.

Ранее в пресс-службе Минцифры РФ сообщили, что на портале госуслуг сертификат о вакцинации от коронавируса будет формироваться не только на русском, но и на английском языке. Однако, когда эта опция на портале появилась, оказалось, что в документе на английском указываются данные только внутреннего российского паспорта.

5 апреля в службе поддержки портала госуслуг "Интерфаксу" сообщили, "в настоящее время сертификат прохождения вакцинации на портале госуслуг выдается только для использования на территории РФ". Там пояснили, что вакцинация граждан РФ проводится по внутреннему паспорту, соответственно, сам сертификат оформляется на российский паспорт. "И английская версия также фиксируется по паспорту гражданина РФ", - добавили в службе поддержки.

После прохождения первого этапа вакцинации медицинская организация должна передать данные в Минздрав РФ, откуда информация направляется на госуслуги в виде письма и сообщения в личный кабинет. После второго этапа предоставляется QR-код сертификата с возможностью скачать его в PDF. При необходимости его можно будет предъявить прямо с мобильного устройства через приложение "Госуслуги" в виде QR-кода.

В Европе широко обсуждается возможность путешествий с ковидными паспортами или сертификатами вакцинации, удостоверяющими, что их владельцы сделали прививку от COVID-19. Российская вакцина "Спутник V" может войти в число признанных в Евросоюзе, по крайней мере, некоторыми странами. В частности, министр туризма Греции уже заявил, что с 14 мая страна готова принимать российских туристов с прививкой "Спутником". Аналогичное заявление сделали власти Хорватии. Но до сих пор неясно, какой должна быть форма сертификата о российской прививке, чтобы его принимали за рубежом.