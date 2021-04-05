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COVID-сертификаты с сайта госуслуг не получится использовать для поездок за рубеж

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Электронные сертификаты вакцинации на английском языке, которые стал формировать портал госуслуг, не подойдут для путешествий за рубеж, поскольку они оформляются только на российский паспорт.

Ранее в пресс-службе Минцифры РФ сообщили, что на портале госуслуг сертификат о вакцинации от коронавируса будет формироваться не только на русском, но и английском языках. Однако, когда эта опция на портале появилась, оказалось, что в документе на английском указывается данные только внутреннего российского паспорта, а не заграничного.

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"В настоящее время сертификат прохождения вакцинации на портале госуслуг выдается только для использования на территории РФ", - подтвердили "Интерфаксу" в службе поддержки портала.

Там пояснили, что вакцинация граждан РФ проводится по внутреннему паспорту, соответственно, сам сертификат оформляется на российский паспорт. "И английская версия также фиксируется по паспорту гражданина РФ", - добавили в службе поддержки.

Как отметили в сервисе, после прохождения первого этапа вакцинации медицинская организация должна передать данные в Минздрав РФ, откуда информация направляется на госуслуги в виде письма и сообщения в личный кабинет. После второго этапа предоставляется QR-код сертификата с возможностью скачать его в PDF. При необходимости его можно будет предъявить прямо с мобильного устройства через приложение "Госуслуги" в виде QR-кода.

"Время появления сертификата зависит от скорости внесения данных медицинской организацией, в которой была выполнена вакцинация. Обычно это занимает не более суток после прохождения финального этапа вакцинации", - сообщили в службе поддержки.

Как сообщалось, в Европе широко обсуждается возможность путешествий между странами континента с ковидными паспортами или сертификатами вакцинации, удостоверяющими, что их владельцы сделали прививку от коронавируса. Российская вакцина "Спутник V" может войти в число признанных в Евросоюзе, по крайней мере, некоторыми странами. В частности, министр туризма Греции уже заявил, что с 14 мая страна готова принимать российских туристов с прививкой "Спутником", аналогичное заявление сделали власти Хорватии.

Однако до сих пор неясно, какой должна быть форма сертификата о российской прививке, чтобы его принимали за рубежом. При этом до начала летнего сезона осталось меньше двух месяцев.

Россия коронавирус

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