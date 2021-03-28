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Еврокомиссар обещал, что "паспорта вакцинации" будут добровольными

Еврокомиссар обещал, что "паспорта вакцинации" будут добровольными
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Еврокомиссар Тьерри Бретон, ответственный за вакцины, заверил, что использование будущего европейского сертификата здоровья, который будет действовать с 15 июня, будет добровольным, передает интернет-издание "Европейская правда".

"Если вы не хотите проходить вакцинацию, у вас его не будет", - сказал Бретон.

Как передает издание, еврокомиссар представил документ в эфире французского телеканала LCI в воскресенье.

"С того момента, когда мы сможем быть уверены, что каждый европеец, желающий сделать прививку, будет иметь равный доступ к вакцине, будет хорошо, если мы сможем иметь механизм, сертификат, который демонстрирует ваше состояние здоровья", - сказал Бретон.

По словам Бретона, документ будет содержать дату рождения, номер паспорта, заверенный QR-кодом, тип вакцины, если человек делал прививки, а также отметку, болел ли коронавирусом и имеет ли антитела.

Этот сертификат можно будет загрузить на смартфон или напечатать в бумажной версии, и он будет действовать с 15 июня 2021 года.

Бретон отметил, что для тех, кто не хочет быть вакцинированным, рассматривается вариант массового развертывания быстрых тестов, результаты которых - негативные - будут необходимы, например, чтобы сесть в самолет или посетить мероприятие.

Отмечается, что сертификат необходимо официально согласовать между государствами-членами ЕС.

Ранее эксперт Еврокомиссии на условии анонимности заявлял, что европейский сертификат вакцинации может быть выдан людям, привитым российской вакциной "Спутник V".

Хроника 09 января 2020 года – 28 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Еврокомиссия Евросоюз

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