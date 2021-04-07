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В РФ завели два дела после подрыва на мине подростков в Донбассе

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Российские следователи возбудили два дела о применении запрещенных методов ведения войны после подрыва на установленной украинскими военными мине в Донбассе двух детей, один из которых погиб, сообщила официальный представитель следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

"Возбуждены еще два уголовных дела по ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны) в связи с противоправными действиями украинских силовиков", - сказала Петренко в среду журналистам.

По данным ведомства, представители Вооруженных сил Украины и других воинских формирований в ходе конфликта на юго-востоке страны "активно применяют тактику минирования территорий" в районах объектов гражданской инфраструктуры, "не являющихся военными целями".

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По словам Петренко, украинские силовики установили мины в районе улице Набережная в поселке Славяносербск Луганской области. Накануне, 6 апреля, в том районе гуляли двое подростков, которые подорвались на минах. В результате один из них - мальчик 17 лет - погиб, второй - 16-летний подросток - получил ранения, сообщила представитель СКР.

Кроме того, отметила она, "украинские военнослужащие на протяжении длительного времени" обстреливали из артиллерии объекты гражданской инфраструктуры в поселке городского типа Зайцево Никитовского района города Горловки в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР).

В результате таких обстрелов на приусадебный участок дома по улице Полетаева попал, но не сдетонировал один из боеприпасов, сказала Петренко. 6 апреля 65-летняя местная жительница задела снаряд, он взорвался, в результате женщина получила ранения, отметила представитель СКР.

По ее словам, украинскими военнослужащими в очередной раз были нарушены Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандум к нему, положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительный протокол II к ней, Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие, и Дополнительный протокол II к ней.

В настоящее время российские следователи устанавливают все обстоятельства указанных преступлений и причастных к ним украинских силовиков, резюмировала Петренко.

Светлана Петренко СКР Украина ВСУ Донбасс

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