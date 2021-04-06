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Зеленский сообщил о гибели десяти украинских военных в Донбассе за последние дни

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе телефонного разговора обсудили обострение ситуации в Донбассе, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

"За время перемирия, с 27 июля прошлого года, из-за обстрелов на Донбассе погибли 28 воинов. Из них 23 - в этом году. Только с 26 марта мы потеряли десять наших военных", - сказал Зеленский.

Кроме того, глава украинского государства поблагодарил Трюдо за сотрудничество в рамках Канадской военной тренировочной миссии UNIFIER и предложил рассмотреть возможность расширения программы тренировок для вооруженных сил Украины, в частности, увеличение количества канадских военных инструкторов на Украине.

Украина Донбасс Владимир Зеленский

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