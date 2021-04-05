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СКР завел уголовное дело после гибели ребенка при обстреле в Донбассе

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о применении запрещенных методов в вооруженном конфликте в связи с гибелью ребенка в Донбассе в результате обстрела украинскими вооруженными силами, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором)", - сказала Петренко в понедельник журналистам.

По данным российского следствия, 2 апреля "украинские силовики вновь нарушили режим перемирия" и применили тяжелое вооружение и беспилотники против объектов гражданской инфраструктуры в поселке Александровском самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

"В результате взрыва боеприпаса во дворе дома по улице Дорожной погиб 5-летний ребенок, а его 66-летняя бабушка получила ранения. Кроме того, 3 апреля в результате взрыва боеприпаса в районе улицы Лесной села Николаевка самопровозглашенной Луганской народной республики 46-летний мирный житель получил ранения", - сказала Петренко.

Она отметила, что "украинские силовики нарушили Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандум к нему, положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительный протокол II к ней".

"Следственный комитет РФ продолжает устанавливать должностных лиц, причастных к применению запрещенных средств и методов ведения войны в отношении гражданского населения Донбасса, а также фиксировать доказательства их преступлений", - добавила представитель СКР.

СКР Светлана Петренко Украина Донбасс ДНР ЛНР

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