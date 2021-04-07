В РФ ввели штрафы за высадку детей-безбилетников

Также увеличены штрафы за нарушения на железнодорожных путях

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон, по которому вводятся крупные штрафы для водителей и кондукторов городского транспорта за принудительную высадку детей без билетов, а штраф за нарушения при проезде железнодорожных путей увеличивается в пять раз - с 1 тысячи до 5 тысяч рублей.

Согласно документу, принудительная высадка пассажира в возрасте до 16 лет, который едет в транспорте без сопровождения и не смог подтвердить оплату проезда, будет наказываться штрафом до 5 тыс. рублей для водителя и от 20 тыс. до 30 тыс. - для должностных лиц.

Как сообщалось, 24 февраля президент подписал закон, запрещающий водителям и кондукторам принудительно высаживать безбилетного ребенка из автобусов, троллейбусов и трамваев - изменения внесены в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта.

В последние годы в СМИ освещались несколько случаев, когда контролеры в мороз высаживали из транспорта детей, не имеющих денег на проезд.

Штрафы за нарушения на ж/д путях

Как следует из принятого закона, пересечение железнодорожных путей вне переезда, выезд на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме или при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду будет наказываться штрафом до 5 тыс. рублей (лишение прав на срок от трех до шести месяцев в качестве альтернативной санкции сохраняется).

Штраф увеличен до 5 тыс. рублей также за пересечение переезда, если к нему приближается поезд, и за нарушение иных правил проезда через ж/д пути.

Соответствующие изменения вносятся в ст. 12.10 Кодекса об административных правонарушениях - в части 1 и 2. В настоящий момент максимальный штраф по этим двум частям составляет 1 тыс. рублей. Тем не менее, при уплате штрафа по этой статье не позднее 20 дней со дня вынесения постановления у водителя появится право оплатить 50% от суммы - статья КоАП 12.10 включается в перечень статей, по которым действует "скидка".