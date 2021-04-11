Движение трамваев по маршрутам №15 и №28 восстановят с 12 апреля

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Движение по нескольким трамвайным маршрутам восстановят на северо-западе столицы с 12 апреля, сообщает департамент транспорта Москвы в своем телеграм-канале в воскресенье.

"С 12 апреля восстанавливается движение трамваев по Авиационной улице до метро "Сокол"", - говорится в сообщении.

Речь идет о трамвайных маршрутах № 15 (от Таллинской улицы) и № 28 (от проспекта Маршала Жукова).

В октябре 2020 года в ведомстве сообщали о закрытии движения по восьми маршрутам на севере и северо-западе Москвы из-за ремонтных работ. Планируемая дата восстановления движения была перенесена в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19).

В департаменте транспорта также уточнили, что временный маршрут автобуса № 015 прекращает свою работу.