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Песков заявил о готовности РФ к худшему сценарию в отношениях с США

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Россия готова к самым худшим сценариям развития отношений с США, к этому ее вынуждает агрессивность и непредсказуемость политики Вашингтона, заявили в Кремле.

Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, изучает ли Кремль появляющиеся в американских СМИ различные сценарии введения новых санкций в отношении России.

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Пресс-секретарь президента РФ добавил: "Когда вы имеете достаточно агрессивно настроенного и непредсказуемого собеседника, естественно, вы все время находитесь в мобилизованном состоянии".

Песков в качестве примера обратил внимание на то, что вопросов, которые задают журналисты по российско-американским отношениям, "гораздо больше, чем объем этих отношений".

Он согласился с тем, что характерная черта российско-американских отношений сегодня - это непредсказуемость. "Безусловно, это очень плохо", - добавил Песков.

Дмитрий Песков Россия США

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