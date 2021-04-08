Рубль вечером продолжил немного подрастать к доллару и евро

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Доллар и евро немного дешевеют на Московской бирже в четверг вечером; после сильного провала накануне рубль продолжает незначительно корректироваться вверх к бивалютной корзине в ожидании новостей на санкционную тему и в расчете на урегулирование ситуации, связанной с усилением группировки российских войск вблизи юго-восточных границ Украины.

Курс доллара США составил 76,75 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 23,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 91,35 руб./EUR1, подешевев на 4,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 14,95 копейки - до 83,32 рубля.

Путин и Меркель обсудили украинский вопрос

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает чуть подрастать к доллару и евро на вечерних торгах на некотором снижении напряженности вокруг темы санкций и из-за присутствия российских войск вблизи юго-восточных границ Украины, которое вызвало обеспокоенность западных стран. Тема Украины и Донбасса стала предметом телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель, состоявшегося днем в четверг.

Канцлер ФРГ в ходе телефонного разговора с президентом России потребовала отказаться от усиления российского военного присутствия близ Украины, говорится в обнародованном в четверг заявлении канцелярии Меркель. "Помимо всего прочего, предметом разговора было усиление российского военного присутствия в районах, прилегающих к Украине. Меркель потребовала ослабить наращивание военного присутствия в целях добиться деэскалации ситуации", - отмечается в документе.

Пресс-служба Кремля ранее в четверг сообщила, что Путин и Меркель обсудили по телефону вопросы урегулирования ситуации в Донбассе, а также Сирию, Ливию, обстановку на Балканах и ситуацию с Навальным в связи с проявленным Меркель интересом.

Накануне, 7 апреля, представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США отмечают рост российского военного присутствия вдоль границ с Украиной, однако до конца не понимают обстоятельств этого и желают прояснить ситуацию. "Полностью непонятно, что там делают россияне, а мы хотим это понять. И эта неопределенность абсолютно не способствует более стабильной и безопасной ситуации", - сказал он на брифинге.

Он сказал, что в настоящий момент наблюдается быстрый рост численности российских военных вдоль границы с Украиной, в том числе в Крыму.

Тем временем, как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники, администрация США завершила анализ данных о предполагаемых враждебных действиях РФ и теперь готовит ответные меры. По данным агентства, речь может пойти о санкциях и о высылке "сотрудников разведки, работающих под дипломатическим прикрытием".

Агентство подчеркивает, что, возможно, санкции коснутся людей, близких к российскому руководству, а также структур, которые, по мнению США, имеют отношение к попыткам вмешаться в американские выборы.

Данные действия администрации США станут итогом обзора, который Джо Байден приказал провести в свой первый день на посту президента. Анализ проводился по четырем направлениям: предполагаемое вмешательство России в выборы в США, сообщения о приписываемых России вознаграждениях за нападения на американских солдат в Афганистане, кибератака на SolarWinds и ситуация с оппозиционером Алексеем Навальным.

США объявили о санкциях против российских чиновников из-за Навального в прошлом месяце, но до сих пор воздерживались от действий в трех других областях.

Ранее в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга заявила, что США по-прежнему нацелены на то, чтобы потратить лишь "недели" на ответные меры против масштабной кибератаки на IT-компанию SolarWinds.

"Речь все-таки идет о неделях, а не о месяцах (по времени ответа - ИФ). У меня нет точного обновления по графику", - сказала пресс-секретарь. Так она ответила на просьбу журналиста прокомментировать ситуацию в связи с тем, что 23 февраля Белый дом обещал за "недели" дать ответ на кибератаки на компанию SolarWinds.

Россия готова к самым худшим сценариям развития отношений с США, к этому ее вынуждает агрессивность и непредсказуемость политики Вашингтона, в свою очередь заявили в Кремле.

Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, изучает ли Кремль появляющиеся в американских СМИ различные сценарии введения новых санкций в отношении России. "Враждебность и непредсказуемость действий американской стороны в целом обязывают нас к тому, чтобы быть готовыми к худшему сценарию", - сказал Песков.

Цены на нефть

Цены на нефть марки Brent перешли к небольшому росту, марки WTI - сократили потери после снижения в ходе дневных торгов на данных Минэнерго США, показавших накануне значительное увеличение запасов бензина в стране на прошлой неделе.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по московскому времени увеличились на 0,13% - до $63,24 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на 0,27% - до $59,61 за баррель.

Министерство энергетики США в среду сообщило о снижении запасов нефти в стране на прошлой неделе на 3,52 млн баррелей. Однако запасы бензина выросли на 4,04 млн баррелей - больше чем ожидали аналитики, пишет S&P Global Platts.

Мнения аналитиков

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, в первой половине торгов четверга рубль вновь оказался под давлением продаж, в результате чего в рамках сессии пара "доллар-рубль" вплотную подходила к верхней границе диапазона 75-77,5 руб./$1, однако в дальнейшем он смог отыграть потери.

"Способствовала этому фиксация прибыли по спекулятивным коротким позициям в рубле. Отметим, что, несмотря на геополитические риски, рубль имеет поддержку со стороны фундаментальных факторов, в частности, цен на нефть. Учитывая текущие уровни рынка энергоносителей, можно говорить о наличии потенциала для восстановления российской валюты. Данный фактор, как минимум, будет сдерживать продажи в рубле, а в случае снижения геополитической напряженности будет способствовать его восстановлению. В сложившихся обстоятельствах в ближайшие сессии ожидаем, что американская валюта продолжит движение в диапазоне 75-77,5 руб./$1 с возможностью отступления в середину данного коридора", - подчеркивает Зварич.

"Утренняя информация о том, что в планируемых против РФ новых санкциях США нет упоминания о госдолге или отключении РФ от SWIFT, является позитивом и может стать основанием для укрепления. Однако возможная высылка дипломатов неизбежно вызовет ответные действия РФ. Также можно ожидать, что отдельные союзники США постараются внести свою "посильную" лепту в данный процесс. Поэтому рубль пока воздерживается от чрезмерно оптимистичной реакции", - говорит ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по Москве) ЦБ РФ уменьшил официальный курс доллара на 9 апреля на 67,19 копейки, до 77,1011 руб./$1, и снизил курс евро на 71,29 копейки, до 91,6192 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи опустился в четверг на 67,03 копейки по отношению к среде и составил 77,0124 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 по Москве уменьшился на 52,93 копейки и составил 77,0099 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 591,833 млн, из которых $813,459 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 778,374 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 70,86 копейки, до 91,5389 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 по Москве отступил на 69,64 копейки и составил 91,4993 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR520,126 млн, из которых EUR217,32 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR302,806 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов лишь немного изменились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла на 2 базисных пункта (б.п.) - до 4,56% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 1 б.п. - до 4,64% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца остались на прежнем уровне - 4,87% и 5,33% годовых, ставка на срок 6 месяцев опустилась на 1 б.п. - до 5,41% годовых.