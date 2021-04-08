США собрали данные о предполагаемых враждебных действиях России

По сведениям СМИ, ответными действиями Вашингтона могут стать санкции и высылка дипломатов

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Администрация США завершила анализ разведывательных данных о предполагаемых враждебных действиях РФ и теперь готовит ответные меры, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По сведениям агентства, под враждебными действиями подразумевается вмешательство в выборы и хакерская атака на Solar Winds, ответственность за которые американские власти публично возлагали на Россию.

Ответными мерами, по данным Bloomberg, могут стать санкции и высылка "сотрудников разведки, работающих под дипломатическим прикрытием". Источники агентства не исключили, что санкции коснутся людей, близких к российскому руководству, а также структур, которые, по мнению США, имеют отношение к попыткам вмешаться в американские выборы.

Как отмечается, на 7 апреля в Белом доме как раз была запланирована встреча высокопоставленных официальных лиц, на которой должны обсуждаться возможные меры.

"Байдену и его ведущим помощникам теперь нужно определить, насколько жестко им следует наказать Россию, учитывая, что в то же время они надеются на помощь Москвы по иранскому ядерному досье, борьбе против климатических изменений. Также США стремятся возобновить переговоры по теме контроля над вооружениями", - отмечает Bloomberg.