В Москве внедрили новые алгоритмы лечения беременных с COVID-19

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - В Москве внедрены новые алгоритмы для лечения беременных женщин с коронавирусом, для таких пациенток в двух городских больницах созданы стационары временного пребывания, сообщила журналистам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Чтобы обеспечить будущим мамам высокий уровень комфорта и безопасности, ведущие московские врачи акушеры-гинекологи разработали новые алгоритмы ведения беременных с COVID-19. Теперь на базе наших двух ведущих клиник с большим опытом лечения коронавирусной инфекции работают новые отделения стационаров кратковременного пребывания, которые будут принимать только беременных женщин. Широкий перечень проводимых обследований позволит выявить возможные риски и осложнения на ранней стадии, а также провести необходимые плановые обследования, в том числе скрининговые УЗИ", - сказала заммэра.

Также она отметила, что на базе телемедицинского центра создано акушерское подразделение, специалисты которого будут отслеживать состояние пациенток.

В пресс-службе комплекса социального развития Москвы уточнили, что стационары кратковременного пребывания открылись в ГКБ №15 и №52. Беременные с легкой степенью тяжести течения коронавируса могут пройти здесь инструментальные и лабораторные исследования. Общий список обязательных исследований и осмотров состоит из 14 пунктов и может быть расширен при необходимости в каждом конкретном случае. Здесь же будет проходить лечение всеми необходимыми препаратами.

"Новые алгоритмы ведения беременных с COVID-19 утверждены клиническим комитетом (департамента здравоохранения)", - подчеркнула вице-мэр.