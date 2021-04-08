Туроператоры попросили продлить льготы по взносам в гарантийные фонды

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Представители общественных объединений в сфере туризма попросили премьер-министра Михаила Мишустина обнулить, как и в 2020 году, взносы в резервный фонд и фонды персональной ответственности "Турпомощи", поскольку турбизнес по-прежнему находится в тяжелейшем положении из-за закрытых границ и отсутствия полноценных продаж.

Как сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, обращение подписали президент РСТ Андрей Игнатьев, председатель комиссии по туристской индустрии Российского союза промышленников и предпринимателей Сергей Шпилько, председатель комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин и директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко.

По словам Тюриной, обнуление взносов позволит туроператорам продолжить работу при сохраняющихся ограничениях, существенно сократить расходы и "при этом иметь в собственном распоряжении достаточное количество средств для исполнения обязательств перед туристами".

15 апреля истекает срок оплаты взносов туроператоров в фонды персональной ответственности и резервный фонд "Турпомощи". Большинство операторов выездного туризма сейчас не могут сделать взнос, который может достигать 500 тысяч рублей, сказала Тюрина. А если они не заплатят, то будут исключены из федерального реестра и потеряют право на туроператорскую деятельность.

"Но и это еще не все. Автоматически на них перестанут распространяться нормы постановления правительства РФ от 20 июля 2020 №1073 об отсрочке обязательств по не состоявшимся из-за пандемии турам. Но и вернуть клиентам деньги в этой ситуации компании тоже не смогут. То есть возникает угроза, что туристы ни отложенными турами не смогут воспользоваться, ни деньги за них получить", - рассказала представитель РСТ.

В обращении говорится, что сейчас за рубежом отдыхает минимальное число туристов, и сумма средств в резервном фонде более чем достаточна для оказания экстренной помощи при необходимости.

В 2020 году взнос в резервный фонд, предназначенный для помощи туристам в экстренной ситуации за рубежом, был снижен до 1 рубля, что, по данным РСТ, позволило турбизнесу сэкономить 32 млн рублей. Сейчас объем резервного фонда превышает 428 млн рублей, он растет за счет размещения средств на депозитах и взносов вновь вступающих в "Турпомощь" компаний.

Взносы в фонды персональной ответственности (ФПО) в прошлом году были сокращены до 0,25% от общей цены реализованного турпродукта, а также отсрочены на год, до 15 апреля 2021 года. "Эта мера позволила туроператорам сократить расходы и сохранить свои средства в сумме 750 млн рублей, которые были использованы, в том числе на прямые выплаты туристам. При этом общий объем средств ФПО к началу 2021 года также вырос до 1,8 млрд рублей. Турбизнес просит правительство продолжить практику обнуления взносов в ФПО и в 2021 году", - подчеркнула Тюрина.

Если льготы не продлят, разорятся около 200 компаний, считают авторы обращения.

В феврале правительство опубликовало проект постановление об обнулении взносов туроператоров и в 2021 году.