В России скопилось почти 270 млрд рублей "излишков" на капремонт жилья

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - На счетах региональных операторов и спецсчетах скопилось 267 млрд рублей неизрасходованных средств на капитальный ремонт многоквартирных домов. Об этом сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Аркадий Чернецкий.

"Сегодня мы наблюдаем тенденцию накопления денежных средств на капитальный ремонт как на счетах региональных операторов, так и на спецсчетах. Например, на 1 октября 2020 года общая сумма остатков средств составила 267 млрд рублей, из них на счетах региональных операторов – 122 млрд, на спецсчетах – более 144 млрд рублей", - сказал он на "круглом столе" в среду.

По словам Чернецкого, это говорит о том, что управление средствами фондов в регионах осуществляется неэффективно, а меры по исправлению ситуации, в том числе по защите этих средств от обесценивания, в должной степени не принимаются.

Вторая отмеченная Чернецким проблема – рост совокупного размера внутренней задолженности, которая сегодня составляет почти 400 млрд рублей. В этом году ее размер увеличился на 28%, эта задолженность накапливается в 22 регионах.

Опасность этой ситуации состоит в том, что срок возврата внутренней задолженности превышает срок действия региональных программ и повышает риск дефицита средств в региональной системе в среднесрочной и долгосрочной перспективе, пояснил сенатор.

Программа капремонта жилья стартовала в РФ в 2012 году. При помощи программы сбора взносов за капремонт, рассчитанной на 30 лет, власти намерены полностью ликвидировать фонд аварийных домов.