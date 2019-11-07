Минстрой опроверг повышение взносов на капремонт жилых домов

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Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Разработанный Минстроем России проект поправок в Жилищный кодекс и закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" не предусматривает увеличения взносов на капремонт жилых домов. Об этм сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Ранее газета "Известия" сообщила, что для домов с износом более 70% планируется разработать отдельные подпрограммы капремонта, предполагающие его оплату за счет средств граждан.

В Минстрое подчеркнули, что законопроект сохраняет все действующие гарантии жилищных прав граждан, проживающих в аварийных домах, и предусматривает дополнительные меры господдержки при переселении из аварийного жилья.

При этом никаких изменений в части порядка уплаты взносов на капремонт законопроект не содержит и не подразумевает увеличения уровня взносов на капитальный ремонт, заверили в пресс-службе ведомства

Там добавили, что законопроект направлен на сокращение непригодного для проживания жилого фонда в стране.

Ранее глава Минстроя России Владимир Якушев сообщал, что ведомство намерено провести градацию аварийного и ветхого жилья в стране в течение 2019 года.

В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" за 2019-2024 годы в России планируется переселить 530 тыс. граждан, проживающих в аварийном жилье площадью около 9,55 млн кв.м.