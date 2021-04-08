Суд в Москве продлил арест фигуранту дела о госизмене

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия продлил срок ареста гражданину РФ Демури Воронину, обвиняемому в государственной измене.

Арест Воронину продлили до 14 июля, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в четверг.

Воронин был задержан и арестован в феврале 2021 года. Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, Воронин мог передать сведения, составляющие государственную тайну, в одну из стран НАТО.

Согласно данным открытых источников, Воронин консультировал международные предприятия и финансовые концерны по актуальным темам в политической и экономической областях. Кроме того, компания "Ресост", бывшим гендиректором и совладельцем которой, предположительно, является Воронин, имеет офисы в Москве, Санкт-Петербурге и Берлине.

Кроме того, осведомленный источник сообщал "Интерфаксу", что мужчина некоторое время работал консультантом по вопросам внешней политики и энергетики в немецком парламенте - Бундестаге. "Со слов самого Воронина, он работал там некоторое время, около года, оказывал консультационную помощь", - рассказал собеседник агентства.

Официально о фабуле деле Воронина не сообщалось.