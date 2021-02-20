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Подозреваемый в госизмене Воронин некоторое время работал в Бундестаге

Подозреваемый в госизмене Воронин некоторое время работал в Бундестаге
Фото: Andreas Rentz/Getty Images

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Подозреваемый в госизмене гражданин России Демури Воронин говорил, что некоторое время работал консультантом по вопросам внешней политики и энергетики в немецком парламенте - Бундестаге, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Со слов самого Воронина, он работал там некоторое время, около года, оказывал консультационную помощь", - сказал собеседник агентства. Источник не смог уточнить, связана ли работа Воронина с его задержанием.

По его словам, Воронин после окончания работы в Бундестаге также продолжал оказывать консультационные и аналитические услуги. В сферу его интересов, в частности, входили вопросы энергетики и международной политики.

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"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

Накануне в Лефортовском суде Москвы сообщили, что Воронин арестован до 13 апреля по ходатайству ФСБ России. По данным суда, он подозревается по статье о госизмене (ст. 275 УК РФ), санкция которой предусматривает от 12 до 20 лет заключения.

Фабула уголовного дела не раскрывается, поскольку материалы дела имеют гриф "секретно".

Как следует из открытых источников, Воронин консультировал международные предприятия и финансовые концерны по актуальным темам в политической и экономической областях. Консалтинговая компания "Ресост", бывшим гендиректором и совладельцем которой, предположительно, является Воронин, имеет офисы в Москве, Петербурге и Берлине.

Как сообщал "Интерфаксу" осведомленный источник, Воронин передавал секретные сведения одной из стран НАТО.

Демури Воронин

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