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Экс-глава Новгородского управления ГИБДД получил семь с половиной лет колонии

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Бывший начальник Новгородского управления ГИБДД полковник Владимир Лонский приговорен к 7,5 годам колонии строгого режима по обвинению в получении взяток и оштрафован на 1 525 428 рублей и 100 000 рублей, сообщили в областной прокуратуре и управлении СК.

В течение пяти лет ему будет запрещено занимать в госорганах должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных функций и административно-хозяйственных функций. Приговор в законную силу не вступил.

Суд и следствие установили, что в феврале 2019 года Лонский получил от гендиректора ООО "Стоун Логистика", занимающегося грузоперевозками 300 000 рублей и бутылку коньяка за 4000 рублей. За эти деньги его попросили выделить патрульный автомобиль ГИБДД для сопровождения машины компании с крупногабаритным грузом (транспортным шлюзом) по Новгородской области.

В мае 2019 года он, помогая знакомому в городе Сольцы строить гараж, за беспрепятственное выполнение ООО "Техносфера" дорожных работ получил от организации взятку в виде 21 кубометра асфальтобетонной крошки.

Дела на него завели летом 2019 года по материалам ФСБ по статьям о получении взятки в крупном размере (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК) и взятки в размере, не превышающей 10 000 рублей (ч. 1 ст. 291.2 УК).

Вину он признал частично.

Пост начальника УГИБДД Лонский занял в 2011 году, а в органах внутренних дел работает с 1993 года. Он был арестован 16 июля 2019 года.

Владимир Лонский ГИБДД Новгородская область. СКР ФСБ Стоун Логистика Техносфера

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