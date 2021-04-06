В Госдуме призвали усилить ответственность за "опасное вождение"

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - После масштабной аварии на Садовом кольце в Госдуме призвали вернуться к законопроекту об ответственности за "опасное вождение", а также своевременно выявлять нарушителей с сотнями штрафов.

"Необходимо ввести ответственность за агрессивное вождение. Эти нормы действуют в Америке, в Европе, попробуйте там поиграть в "шашечки", - вас арестуют", - сказал депутат Госдумы Ярослав Нилов на пленарном заседании во вторник.

Он также выступил за дополнение статьи 264 Уголовного кодекса РФ квалифицирующим признаком: "если страдают или гибнут люди в результате опасного вождения, наказание должно быть более строгим".

Кроме того, необходимо использовать систему видеофиксации для того, чтобы вычленять из потока автомобили из группы риска и проводить с водителями профилактическую работу, считает Нилов.

Нуждается в оценке ситуация, при которой в отношении автомобилей с 200, 300 нарушений не формируются административные штрафы. Ответственность для таких "лихачей" должна быть усилена, считает Нилов. Кроме того, необходимо усиливать ответственность за поддельные номера, пока же в законодательстве есть только административная ответственность.

Депутат напомнил, что несколько лет назад Госдумой был принят в первом чтении правительственный проект закона об ответственности за "опасное вождение", но с тех пор он "завис" и работа над ним не ведется. Кроме того, фракция ЛДПР еще 10 лет назад вносила аналогичную инициативу.

Нилов обратил внимание на недавно произошедшую аварию на Садовом кольце, в результате которой пострадала сотрудник Госдумы, которая работала в аппарате комитета по обороне.

Ранее во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграмм-канале сообщил, что пострадавшая в этой аварии сотрудник аппарата Госдумы "сейчас находится в больнице, состояние ее тяжелое".

"Ситуации, когда водитель, систематически совершает правонарушения и не несет наказания до момента, пока не пострадают люди - недопустимы. Совершенно очевидно, существующего механизма воздействия на таких "лихачей" недостаточно", - отметил Володин.

Он считает, что "необходимо продумать дополнительные меры, чтобы законодательство в этой сфере работало более эффективно".

Резонансная авария на Садовом кольце

В минувший четверг, 1 апреля, в районе Смоленской площади, дом 13/21 при выезде из тоннеля на внешней стороне Садового кольца произошло столкновение пяти машин. По предварительным данным МВД, водитель Audi выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя легковушками.

Полицией установлено, что предполагаемый виновник аварии официально не владеет машиной, а регистрационный учет автомобиля прекращен в январе 2021 года предыдущим собственником. В результате аварии серьезно пострадала одна женщина-водитель, которую госпитализировали.

По данным СМИ, предполагаемым виновником аварии является блогер Эдвард Бил. Известность он получил благодаря своим провокационным видео с пранками, которые публикует на своем YouTube-канале. При этом пострадавшая в ДТП является ведущим специалистом комитета Госдумы по обороне Марией Артёмовой. Женщина находится в реанимации в ГКБ номер 1 имени Пирогова в тяжелом состоянии. Врачи борются за ее жизнь.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело, в отношении Эдварда Била судом в Москве избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.