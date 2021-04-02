Саратовского экс-министра и ее мужа оправдали по делу о взяточничестве

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Октябрьский суд Саратова в пятницу вынес оправдательный приговор бывшему министру Саратовской области - председателю регионального комитета по информатизации Ларисе Кузнецовой, сообщается на сайте суда.

Кузнецова обвинялась в получении взяток в сумме 13,4 млн рублей за покровительство бизнесу индивидуального предпринимателя. Еще одним фигурантом дела был ее супруг Олег Козлов, обвинявшийся в посредничестве во взяточничестве.

Суд пришел к выводу, что событие преступлений, вмененных подсудимым Кузнецовой и Козлову, не установлено, в связи с чем был вынесен оправдательный приговор.