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В Красноярске арестовали подозреваемого в получении взятки начальника отдела полиции

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал начальника отдела полиции, задержанного в субботу во время получения взятки, сообщает в понедельник пресс-служба Красноярского краевого суда.

"Начальнику отдела полиции №1 межмуниципального управления МВД "Красноярское" избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 29 суток до 11 мая 2021 года", - говорится в сообщении.

По данным главного следственного управления СКР по региону, полицейского обвиняют в получении через посредника крупной взятки в размере 600 тыс. рублей за переквалификацию жителю Красноярска уголовного дела на менее тяжкую статью.

Следователи возбудили в отношении начальника отдела полиции уголовное дело по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере), а также в отношении посредника, передавшего ему взятку, по п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере).

В красноярском главке МВД также сообщили, что назначили проведение служебной проверки по данному факту.

Красноярск

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