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Ракета "Союз-2.1а" с новым экипажем МКС стартовала с Байконура

Ракета "Союз-2.1а" с новым экипажем МКС стартовала с Байконура
Фото: Bill Ingalls/NASA via Getty Images

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-18" в пятницу утром стартовала с космодрома Байконур, трансляцию пуска ведет "Роскосмос".

Ракета штатно стартовала в 10:42 по московскому времени с площадки №31. На борту корабля "Союз МС-18" находится новый экипаж Международной космической станции - космонавты "Роскосмоса" Олег Новицкий, Петр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай.

Планируемая продолжительность полета экспедиции составит 191 сутки. Командир экспедиции Новицкий вернется на Землю в октябре, два члена экипажа - Ванде Хай и Дубров останутся на орбите на более продолжительный срок. Экипажу предстоит выполнить два выхода в открытый космос для приема нового многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука", который отправят к МКС в июле. Также программа полета предусматривает проведение около 50 научных экспериментов.

В настоящее время экипаж МКС состоит из космонавтов "Роскосмоса" Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова, астронавта NASA Кэтлин Рубинс, а также прибывших 17 ноября 2020 года на станцию на новейшем американском пилотируемом корабле Crew Dragon компании SpaceX американских астронавтов Майкла Хопкинса, Виктора Гловера, Шеннон Уокер и астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соити Ногути.

Союз-2.1а МКС Роскосмос

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