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Корабль "Союз МС-18" с новым экипажем пристыковался к МКС

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Транспортный пилотируемый корабль (ТПК) "Союз МС-18" с российско-американским экипажем долетел до Международной космической станции (МКС) по сверхбыстрой схеме и пристыковался к ней.

Трансляцию стыковки ведет "Роскосмос".

ТПК "Союз МС-18" причалил к модулю "Рассвет" в 14:04 мск, стартовав в 10:42 мск с космодрома Байконур. Таким образом, время его полета к МКС составило 3 часа и 22 минуты.

На борту корабля "Союз МС-18" находятся космонавты "Роскосмоса" Олег Новицкий, Петр Дубров и астронавт НАСА Марк Ванде Хай.

Планируемая продолжительность полета экспедиции составит 191 сутки. Командир экспедиции Новицкий вернется на Землю в октябре, два члена экипажа - Ванде Хай и Дубров останутся на орбите на более продолжительный срок. Экипажу предстоит выполнить два выхода в открытый космос для приема нового многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука", который отправят к МКС в июле. Также программа полета предусматривает проведение около 50 научных экспериментов.

Союз МКС Роскосмос

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