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Новый экипаж МКС отправился на орбиту

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - С Байконура стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-17" и новым экипажем Международной космической станции. Трансляцию пуска ведет "Роскосмос".

Ракета штатно стартовала в 8:45 по московскому времени с площадки №31. В 8:53 "Союз МС-17" штатно отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1а" и взял курс на МКС. Полет корабля впервые пройдет по сверхкороткой двухвитковой схеме и займет чуть более трех часов. Стыковка с модулем "Рассвет" российского сегмента станции пройдет в 11:52 по Москве, что должно стать рекордом.

На МКС отправились космонавты "Роскосмоса" Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс. Они проведут на орбите 177 суток, запланированы 55 научных экспериментов и два выхода в открытый космос. Первый будет связан с обслуживанием систем и подготовкой нового шлюзового отсека, второй - с приемом нового многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука", который отправят к МКС весной.

Рыжиков рассказывал, что его команда доставит на МКС оборудование для поиска утечки воздуха, которую на станции выявили в августе и не смогли до сих пор локализовать и перекрыть. Также они собирались привезти на МКС герметик.

Сейчас на борту МКС работают россияне Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американец Крис Кэссиди. Они должны вернуться на Землю 22 октября.

Предполетная подготовка экипажей "Союза МС-17" проходила в условиях строгих медико-санитарных мер против COVID-19. В Центре подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю.А.Гагарина уверенно исключили, что коронавирус может попасть на МКС.

МКС Байконур Роскосмос Союз Сергей Рыжиков Кэтлин Рубинс NASA Сергей Кудь-Сверчков

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