Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:43Заразились
на 09.04В России 4 623 984+9 150В мире 133 943 335+839 850

Грузовой лифт с людьми рухнул в больнице в Чите

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Лифт с людьми сорвался в шахту в первой городской больнице в Чите (Забайкальский край). Об этом сообщили "Интерфаксу" в единой диспетчерской службе Читы.

По предварительным данным есть пострадавшие, сказал собеседник агентства. На место выехали оперативные службы.

Региональный Минздрав уточняет, что в лифте находилось 10 человек, в том числе медицинский работник.

"Все они обследованы, восемь пациентов от предложенной госпитализации отказались. У врачей их состояние опасений не вызывает. Сейчас уточняется диагноз еще по двум пациентам, которые направлены на КТ- исследования", - пояснили в ведомстве.

По предварительным данным, причиной аварии стал перегруз. Лифт 2017 года выпуска, прошел сертификацию. Приказом главного врача больницы начато служебное расследование по данному факту. Проверку также проведет Министерство здравоохранения края.

В региональном следственном управлении СК РФ сообщили, что по данному факту проводится доследственная проверка.

"По предварительным данным, сегодня в городской клинической больнице № 1 грузовой лифт сорвался с высоты второго этажа. В этот момент в лифте находились несколько человек", - говорится в сообщении.

Руководитель регионального следственного управления Юрий Русанов держит ход проверки под личным контролем.

Чита Забайкальский край

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Росздравнадзор не зафиксировал смертей из-за российских COVID-вакцин

Росздравнадзор не зафиксировал смертей из-за российских COVID-вакцин

Кремль пообещал защитить жителей Донбасса в случае возобновления боев

Кремль пообещал защитить жителей Донбасса в случае возобновления боев

В Москве задержали адвоката экс-полковника Захарченко

В Москве задержали адвоката экс-полковника Захарченко

Голикова спрогнозировала рост доли пожилых россиян к 2030 г. до 29%

Голикова спрогнозировала рост доли пожилых россиян к 2030 г. до 29%

ФСБ предотвратила теракт в Крыму

Пандемия коронавируса

Гинцбург выступил за массовую вакцинацию животных от коронавируса

Пандемия коронавируса

Россиянка пожаловалась в ЕСПЧ на принудительную госпитализацию из-за COVID

В России за сутки выявлено 9 тыс. случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 9 тыс. случаев коронавируса

Ракета "Союз-2.1а" с новым экипажем МКС стартовала с Байконура

Ракета "Союз-2.1а" с новым экипажем МКС стартовала с Байконура

Александр Гинцбург: завещаю свои антитела от COVID-19 потомкам

Александр Гинцбург: завещаю свои антитела от COVID-19 потомкам
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');