Грузовой лифт с людьми рухнул в больнице в Чите

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Лифт с людьми сорвался в шахту в первой городской больнице в Чите (Забайкальский край). Об этом сообщили "Интерфаксу" в единой диспетчерской службе Читы.

По предварительным данным есть пострадавшие, сказал собеседник агентства. На место выехали оперативные службы.

Региональный Минздрав уточняет, что в лифте находилось 10 человек, в том числе медицинский работник.

"Все они обследованы, восемь пациентов от предложенной госпитализации отказались. У врачей их состояние опасений не вызывает. Сейчас уточняется диагноз еще по двум пациентам, которые направлены на КТ- исследования", - пояснили в ведомстве.

По предварительным данным, причиной аварии стал перегруз. Лифт 2017 года выпуска, прошел сертификацию. Приказом главного врача больницы начато служебное расследование по данному факту. Проверку также проведет Министерство здравоохранения края.

В региональном следственном управлении СК РФ сообщили, что по данному факту проводится доследственная проверка.

"По предварительным данным, сегодня в городской клинической больнице № 1 грузовой лифт сорвался с высоты второго этажа. В этот момент в лифте находились несколько человек", - говорится в сообщении.

Руководитель регионального следственного управления Юрий Русанов держит ход проверки под личным контролем.