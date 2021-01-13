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В Красноярске из-за ремонта сорвался лифт с пассажирами

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В Красноярске началась прокурорская проверка по факту обрыва лифта с пассажирами в многоэтажном жилом доме, сообщили в краевом надзорном ведомстве. Люди не пострадали.

Видеозапись с камеры в кабине лифта и соцсетях. На записи видно, что в кабину вошли три женщины и ребенок, затем лифт начал дергаться и остановился. Пассажиры хватались друг за друга и за стенки, жали на кнопки. Затем дверь открылась, и они вышли.

В управляющей компании, которая обслуживает дом 26 по улице Подзолкова, "Интерфаксу" заявили, что это случилось по вине собственника одной из квартир. Он устроил ремонт и возил на лифте тяжелый строительный мусор, складывая его у одной из стенок кабины. В результате кабину "перекосило" и произошла разбалансировка.

"Через какое-то время при движении вверх лифта с пассажирами ременной привод несколько раз проскользнул по направляющим, однако сработала аварийная автоматика, и он остановился на втором этаже", - сказала представитель УК.

Обслуживающая организация уже отремонтировала лифт, счет за эти работы выставят жильцу, который нарушил правила использования лифта.

Красноярск прокуратура Красноярского края

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