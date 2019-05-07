Новый лифт насмерть раздавил директора лифтовой компании на вокзале в Волгограде

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Следователи в Волгограде устанавливают обстоятельства гибели директора ООО "Лифт" при проведении работ по пусконаладке лифта на железнодорожном вокзале, сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

"7 мая на железнодорожном вокзале "Волгоград-1" при производстве монтажных работ по пусконаладке лифта была нарушена техника безопасности, вследствие чего директор ООО "Лифт" получил травму головы, от которой скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Следователь осмотрел место происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.