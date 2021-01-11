Бизнесменов в Элисте обвинили в краже электроэнергии на 16 млн руб. при майнинге

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Элистинский городской суд рассмотрит уголовное дело директоров ООО "Завод ЖБИ - Конструкции" и казенного предприятия "ДСК", которые при майнинге биткойна похитили электроэнергию на 16 млн рублей, сообщает в понедельник прокуратура республики.

"Руководители предприятий до ноября 2019 размещали "майнинговые фермы" в помещении ООО "Завод ЖБИ - Конструкции" и помещении бывшего ООО "Дигель", расположенного на территории "ДСК", - говорится в пресс-релизе. При этом "фермы" были подключены к электросетям предприятий. В итоге, по мнению следствия, ПАО "МРСК Юга" - "Калмэнерго" был причинен ущерб в размере более 16 млн рублей.

Для возмещения этой суммы наложен арест на изъятое оборудование "ферм" и имущество обвиняемых стоимостью более 25 млн рублей.

Уголовное дело по пп. "а, б" ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение особо крупного имущественного ущерба) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) направлено в городской суд Элисты.